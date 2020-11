Villas-Boas : "On fait de la m..."

André Villas-Boas n'a pas mâché ses mots, suite à la lourde défaite subie par l'OM face à Porto (0-3).





"Le record des défaites consécutives ? C'est une honte qui nous tombe dessus. Pour faire de la merde en Ligue des Champions, il faut au moins avoir pu se qualifier en Ligue des Champions. On y est et on fait de la merde ! On doit absolument faire mieux...", a lâché le technicien en conférence de presse. Il s'est ensuite exprimé au micro de RMC Sport : "Ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça pour nous. Notre parcours en Ligue des Champions dans cette phase aller est marqué par des erreurs. Ça vient normalement avec plus d'expérience et plus d'agressivité, il faut également être plus vifs dans les duels. On a un peu de malchance, mais ce sont des erreurs qu'on doit améliorer. Mais les buts qu'on prend jusqu'ici, ce n'est pas normal."





"Notre image reste pour l'instant ridicule"

Il espère que ses hommes vont relever la tête : "L'objectif maintenant est de polir notre image, qui reste pour l'instant ridicule. (...) Pas grand-chose à dire après un match comme ça. C'est notre jeu qui doit parler maintenant. On a essayé un peu aujourd'hui, mais on paye le manque d'expérience et les erreurs", a-t-il poursuivi.



AVB devra aussi trouver un système permettant à ses joueurs de s'exprimer au mieux. Pour l'instant, rares sont ceux qui paraissent s'épanouir avec lui.