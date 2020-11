Rongier : "On va se serrer les coudes"

Pas à son avantage, ces dernières semaines, Valentin Rongier (25 ans) a confié sa déception, après la claque subie par l'OM à Porto (0-3).





"Ce n'est pas ça qui nous inquiète (le bilan comptable, NDLR), mais plutôt les résultats du moment, surtout en Ligue des Champions. On peut dire ce qu'on veut, c'est insuffisant. Le cours du match aurait pu être différent, on prend un premier but bizarre et on rate l'occasion d'égaliser", a déclaré le milieu de terrain au micro de RMC Sport. Et d'ajouter : "On comprend leur frustration et leur agacement vis-à-vis de ça. Les joueurs, on est les premiers à en souffrir. Ca fait chier de venir ici pour prendre trois buts, de ne toujours pas avoir marqué, ni d'avoir pris de point. On va se serrer les coudes."



Rares sont les joueurs qui paraissent pour l'instant jouer à leur meilleur niveau.