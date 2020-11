Mandanda : "On est limite ridicule"

Steve Mandanda (35 ans) a poussé un coup de gueule, après la défaite honteuse concédée par l'OM contre Porto (0-3).





Le capitaine a demandé aux joueurs de se reprendre : "Quand on voit les résultats de la phase aller, on ne peut qu'être inquiets. On va mesurer nos propos, car là il n'y a pas de frustration, mais plutôt de la colère, de la déception. Pas mal de sentiments négatifs qui ressortent ce soir, car on est tout simplement pas au niveau de cette compétition", a-t-il déclaré face au micro de RMC Sport.





"Le coach en prend beaucoup"

Et de poursuivre : "Il reste trois matchs, on doit essayer de montrer un autre visage, car on est limite ridicules. (...) On doit assumer, le coach en prend beaucoup, et nous protège beaucoup, mais c'est à nous les joueurs de montrer ce qu'il faut. On ne doit pas se cacher après cette première moitié de compétition pourrie."



L'attitude de certains joueurs phocéens a fait peine à voir, mardi soir. On espère bien que quelques-uns prendront une place définitive sur le banc, après une telle sortie.