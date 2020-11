Conceiçao rend hommage à Villas-Boas

En conférence de presse, Sergio Conceiçao a salué le travail de son compatriote lors de son passage au FC Porto, lors de la saison 2010-2011.





"L'impact d'André Villas-Boas au FC Porto est important. Il faut voir le contexte et le moment, c'étaient les années d'or en termes de stabilité financière et de qualité d'équipe. D'autres entraîneurs ont aussi connu cela, mais n'ont pas pour autant réussi à gagner. André Villas-Boas, lui, a gagné. Il a fait un bon travail."



A Porto, le coach de l'OM a réalisé le quadruplé, en remportant le championnat, la coupe et la Supercoupe du Portugal, ainsi que la Ligue Europa. André Villas-Boas est ensuite parti, après seulement un an dans son club de coeur, à Chelsea.



Ce soir, Sergio Conceiçao et André Villas-Boas vont s'opposer, à 21h, à l'Estadio do Dragão, dans le cadre de la Ligue des Champions.