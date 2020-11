Trois clubs sur Thauvin, qui négocie avec l'OM

L'ailier de 27 ans est en fin de contrat l'été prochain, ce qui alerte quelques écuries européennes. Mais l'OM n'a pas dit son dernier mot.





Selon les informations de L'Equipe, la prolongation de contrat de Florian Thauvin est un sujet pris au sérieux à l'OM. Le directeur sportif Pablo Longoria aurait entamé les discussions avec l'entourage du joueur, lequel est ouvert pour prolonger son aventure dans la cité phocéenne, entamée en 2013. Mais seule une prolongation sur du "long terme", selon les propos de L'Equipe, peut inciter Florian Thauvin à prolonger.



Si les deux parties ne trouvent pas d'accord, le champion du monde 2018 pourrait filer à l'étranger, où le Milan AC et Naples, en Italie, et Leicester City, en Angleterre, suivent l'évolution de sa situation. S'il a un salaire imposant pour les finances olympiennes (autour de 450 000 euros par mois), celui-ci ne sera pas une difficulté pour le club anglais. Mais peut-être un peu plus pour les deux italiens, pas habitués à donner de si gros émoluments.



Pour le convaincre de prolonger, il semble par contre acquis que l'OM devra augmenter ses revenus actuels, pour égaler ou dépasser le plus gros salaire du club, Kevin Strootman (500 000 euros par mois).