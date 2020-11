Mandanda et Thauvin complimentent Villas-Boas

Les deux joueurs se sont exprimés sur leur coach de 43 ans pour un reportage de la chaîne Téléfoot, diffusé ce soir.





Arrivé à l'été 2019 à l'OM, André Villas-Boas fait l'unanimité dans son groupe. Florian Thauvin pense notamment qu'il est un grand coach : "C'est un coach incroyable qui donne beaucoup de confiance à ses joueurs. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'humain, c'est ce que j'appelle un grand coach. Il sait tenir son groupe."



Le portier de l'OM et capitaine de l'effectif, Steve Mandanda, ne dit pas autre chose en parlant de l'ambition d'André Villas-Boas : "On a vite vu que c'était quelqu'un de très ambitieux, qui voulait accrocher les trois premières places (en 2019, ndlr). En plus, on sortait d'une saison très compliquée."



Ambition réalisée, puisque l'OM a terminé à la 2e place du classement l'an passé.