De Zerbi explique le recrutement de Lopez

Prêté par l'OM à Sassuolo, Maxime Lopez a marqué un but avec son nouveau club face à Naples (2-0), dimanche soir.





Après la rencontre, le coach de Sassuolo, Roberto De Zerbi, a répondu à une question sur le Français, pour Sky Sports : "Pourquoi on a recruté Maxime Lopez ? Il sait jouer au foot, il a joué plus de 100 matchs devant un grand public et avec une grosse pression. Et il est complémentaire de (Manuel) Locatelli. Ce sont deux joueurs de qualité."



Maxime Lopez, 22 ans, a ouvert son compteur but après seulement trois rencontres avec sa nouvelle formation. Le joueur formé à l'OM a une option d'achat comprise entre 1 et 3 millions d'euros à l'été 2021.