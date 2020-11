Amoros : "Strootman, c'est du passé !"

Manuel Amoros, ancien joueur de l'OM (1989-1993, 1995-1996), a évoqué le cas du Néerlandais, mais aussi et surtout de l'équipe actuelle, dans L'Equipe.





"(Kevin) Strootman, c'est du passé ! (Valentin) Rongier et (Michaël) Cuisance doivent être titulaires devant (Boubacar) Kamara. Ils ont beaucoup plus défendu contre Manchester City car c'était un choix de (André) Villas-Boas. Quand tu n'as pas d'attaquants qui prennent la profondeur, tu es obligé de garder le ballon ou d'abuser des passes latérales..."



Le milieu de terrain de 30 ans, plus gros salaire de l'effectif (500 000 euros par mois), n'est plus que le sixième choix au milieu pour André Villas-Boas, derrière Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Morgan Sanson et les nouvelles recrues Pape Gueye et Michaël Cuisance. Contre le FC Porto, Kevin Strootman devrait à nouveau démarrer sur le banc, et n'est pas sûr d'entrer en jeu. En effet, il ne l'a fait que 4 fois cette saison, sur 10 matchs possibles (dont 1 titularisation, en L1), malgré les cinq changements autorisés.