Villas-Boas : "Je suis là pour les aider"

André Villas-Boas espère que son équipe parviendra à se relancer face à Porto. Il a rappelé son attachement pour le club portugais.





"C'est l'une de nos deux dernières chances pour rêver d'une qualification. On est obligé de faire quelque chose demain pour rêver d'une potentielle qualification pour les huitièmes à cause de nos deux mauvaises performances. On se trouve dans cette situation où on va se disputer cette possibilité avec Porto. On a cette obligation vis-à-vis de nous-mêmes et des supporters de faire quelque chose de différent sur l'état d'esprit, sur l'animation, sur l'envie qui nous a peut-être manqué contre City. On pouvait faire mieux contre City, même si cela aurait été très difficile d'une façon ou d'une autre. On va tout donner et voir si on peut proposer autre chose au niveau de la qualité de jeu", a déclaré le technicien phocéen face à la presse.





"On ne veut pas entrer dans l'histoire de façon négative"

Il espère que ses joueurs répondront présents : "Oui on avait le même sentiment avant. Cela ne change rien. On est obligé de jouer pour gagner quand on représente ce club, son passé. Tu peux perdre quand même. On n'est jamais en vacances. On se focalise, on veut, il faut faire mieux. Dans le championnat, on est bien, mais notre concentration reste la même pour tous les matches. Il faut continuer à pousser les joueurs pour donner un peu plus. Si cela ne nous permet pas d'avoir des points, il faut faire beaucoup. On ne veut pas entrer dans l'histoire de façon négative. Il faudra être là. L'équipe a changé, il faut gagner de l'expérience, continuer à être performants en Ligue 1."



Il pense que la concurrence a perturbé certains de ses éléments : "Le vrai changement de l'OM, d'une saison sur l'autre, c'est qu'on a la concurrence. Si on n'avait pas eu la compétition cette année, on aurait souffert. C'était difficile de mettre une équipe en place à chaque match. Les mecs qui sont là sont bons, et comme ils sont bons, ils énervent les indiscutables de la saison dernière. C'est normal, c'est la concurrence dans le football. J'essaye toujours de leur expliquer ce que j'ai à l'esprit du point de vue de la stratégie et de la performance. De sorte qu'il n'y ait aucun doute entre nous. C'est la grosse différence avec la saison passée. On a fait un très bon mercato, et on a de la concurrence. On croit beaucoup en ces joueurs qui nous ont qualifiés. Je suis là pour les aider."





"C'est la ville où je suis installé avec ma famille"

AVB a enfin rappelé son affection pour la ville de Porto : "Mon attachement à cette ville et la même que pour quelqu'un d'autre avec sa ville de naissance. C'est la ville où je suis installé avec ma famille, j'y ai passé toute ma jeunesse, liée à ce club de coeur, j'y suis très attaché émotionnellement. C'est comme pour vous les Marseillais avec la ville. C'est le même type d'attachement, viscéral."



Les Olympiens auront certainement à coeur de montrer un meilleur visage, demain soir. Il reste à voir si les Dragons les laisseront faire.