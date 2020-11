Payet : "On travaille beaucoup pour s'améliorer"

En conférence de presse, Dimitri Payet (33 ans) a fait part de son envie de faire un gros match contre Porto, en Ligue des Champions.





"Je pense que dans une période comme la nôtre où on reste quand même sur une bonne série en championnat, on est plus atteint par le match qu'on a perdu contre l'Olympiakos. C'est celui-là qu'il ne fallait pas perdre. On reste déçus pour les deux matches, mais un peu plus sur celui de l'Olympiakos", a déclaré le milieu offensif face à la presse. Il regrette de ne pas avoir joué la rencontre face à Manchester City, mais espère bien être titulaire face aux Portugais : "Je suis quelqu'un qui aime jouer ce genre de match (contre Manchester City). J'étais déçu de ne pas jouer ce match-là. Une stratégie a été mise en place par le coach. Il faut respecter ses choix. On a essayé quelque chose. On n'a plus de marge de manoeuvre demain. Il faut prendre des points ici si ce n'est plus. C'est notre dernière chance demain de pouvoir penser à une qualification", a-t-il poursuivi.





"Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant"

Le Réunionnais a conscience que Porto sera déterminé à l'emporter : "Ils ne sont pas dans une période qui est la meilleure pour eux. Mais ils sont devant nous au classement, ils seront chez eux demain. Je pense qu'ils auront à coeur de prendre les trois points. À nous de faire en sorte de reproduire ce qu'on a bien fait en championnat ces dernières semaines. On a un système dans lequel on s'est bien adapté. J'espère qu'il paiera demain." Il a enfin répondu aux critiques dont il a été l'objet : "Ce que j'en pense ? Rien. Pas grand-chose. La critique fait partie du jeu. Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement. Je sais qu'il n'y a que le travail pour faire en sorte d'être plus performant, plus décisif. On n'a pas été flamboyant dans le jeu, mais il faut savoir gagner quand le jeu n'est pas là. Je pense qu'on travaille beaucoup pour s'améliorer."



Comme ses partenaires, Dimitri Payet a quelques comptes à régler avec certains détracteurs.