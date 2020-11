Conceicao : "Nous allons jouer un adversaire difficile"

Sergio Conceiçao, le coach de Porto, ne veut surtout pas sous-estimer l'OM.





"La compétitivité de la Ligue 1 que joue Marseille est au-dessus de la Ligue portugaise. Marseille a un entraîneur qui a gagné la Ligue Europa, et plusieurs titres. Nous allons jouer un adversaire difficile", a déclaré le technicien des Dragons face à la presse. Et de poursuivre : "Ne nous trompons pas avec les chiffres actuels de l'OM. Nous savons sur quelle équipe nous allons tomber et ce que nous devons faire pour remporter ce match. Nous devons définir notre stratégie et être prêts pour les différentes options et les différents visages que Marseille pourrait nous proposer."



Pour rappel, l'OM a perdu ses deux premiers matchs contre l'Olympiakos (0-1) et Manchester City (0-3).