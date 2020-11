Durand miserait sur un milieu Kamara-Sanson-Cuisance

Jean-Philippe Durand a donné son avis sur la composition de l'entrejeu de l'OM. Il pense que Michael Cuisance mérite une vraie chance d'être titularisé en relayeur, aux côtés de Morgan Sanson et Boubacar Kamara.





"Si on cherche la meilleure association, Kamara est déjà indispensable. C'est le plus efficace à la récupération, le plus intelligent dans son placement et il est bon dans l'utilisation du ballon", a estimé le champion d'Europe 1993 dans les colonnes de L'Équipe. Il espère qu'André Villas-Boas va miser sur Cuisance : "Il vient d'arriver, mais j'aime bien sa qualité de passe et il apporte quelque chose de différent, car il est gaucher", a-t-il poursuivi. Il considère en revanche que le Portugais doit prioriser la présence de Morgan Sanson au détriment de celle de Valentin Rongier : "Il a un gros volume de jeu. Il sait défendre et peut apporter offensivement avec des passes ou des buts. Comparativement, Rongier est en dessous."



Plusieurs Phocéens paraissent en ce moment en dessous de leur meilleur niveau. Il est possible que la préparation physique perturbée par la Covid-19 n'y soit pas étrangère. Espérons qu'AVB trouvera rapidement la meilleure association.