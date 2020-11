Cabaye voit bien qu'un truc cloche avec Garcia

Yohan Cabaye constate qu'un malaise finit toujours par se créer avec Rudi Garcia, dans les clubs où il passe.





"Quand on a gagné le championnat, sur des matches difficiles, on a su gagner avec des joueurs du banc. Il arrive à concerner l'ensemble de son groupe sur une certaine période. Mais, on peut voir qu'à chaque fois, Garcia n'arrive pas à finir une histoire avec les clubs. Je ne sais pas pourquoi. Au LOSC, à l'AS Roma, l'histoire se finit mal. À l'OM, des joueurs ont de la rancoeur envers lui. On va voir comment ça se termine à l'OL... Mais sa carrière montre que cela ne se finit pas forcément bien dans ses anciens clubs", a déclaré l'ancien milieu de terrain de l'ASSE au micro de Téléfoot.



La troisième saison de Rudi Garcia a été particulièrement décevante, à l'OM.