Villas-Boas a eu de la chance, estime Garétier

Geoffroy Garétier considère que la situation actuelle de l'OM montre les limites du coaching d'André Villas-Boas.





L'entraîneur olympien continue d'être la cible de critiques, suite au match disputé contre Manchester City (0-3). Le journaliste de Canal+ estime que le technicien doit son parcours à un concours de circonstances : "C'est presque l'histoire d'un malentendu. André Villas-Boas a tout fait très jeune, très vite. Mais trop jeune, trop vite en réalité. Lorsqu'il arrive à Chelsea, il a 33 ans. Son premier truc, c'est de mettre les cadres dehors. C'est avec lui que Drogba a eu le moins de temps de jeu dans son histoire à Chelsea. Il s'en va et Drogba met le tir au but vainqueur en Ligue des champions. C'était une erreur, clairement. A Porto, il avait Hulk et Falcao qui l'ont aidé. Sans ces joueurs-là et le côté, je joue à domicile, et bien très rapidement, ses limites personnelles dans son coaching sont apparues", a-t-il lancé au micro de la chaîne de télévision.



Pour rappel, l'OM reste 5e de Ligue 1, avec un match en retard, et pointe à 3 points de la 3e place. Les constats de certains paraissent bien prématurés et bien sévères.