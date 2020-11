"Villas-Boas a perdu les clés de la voiture"

Karim Nedjari pense qu'André Villas-Boas est vraiment en difficulté, à l'OM.





"Il est remarquable en conférence de presse. Il a une technique de réthorique en disant à chaque fois que c'est de sa faute et qu'il s'est trompé avec le sourire. Il anticipe les questions et il a tous les journalistes dans sa poche. Il a un charme fou. Mais c'est compliqué de regarder l'OM. On a l'impression qu'il a perdu les clés de la voiture. Il explique bien les choses. Pourtant, individuellement, l'effectif pourrait être dans les meilleurs effectifs français. On a l'impression que ça joue par ligne mais pas en équipe", a confié le journaliste au micro de la chaîne L'Equipe.



Si la marche de la Ligue des Champions paraît haute pour certains éléments phocéens, le club marseillais reste sur deux victoires et un nul, en Ligue 1. La situation n'est peut-être pas aussi catastrophique que certains veulent bien le clamer.