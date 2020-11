Fanni : "Mon histoire avec l'OM est entachée"

Rod Fanni (39 ans) est revenu sur son passage à l'OM. Il garde un peu d'amertume de son départ.





"Ma signature à l'OM, tout simplement. J'étais vraiment très heureux de venir enfin, alors que j'avais déjà failli le faire deux fois. J'avais mis un peu la misère à l'OM avec Nice ou Rennes, et il y avait eu des rendez-vous avortés, du temps d'Alain Perrin par exemple", s'est-il souvenu dans La Provence. Il n'a en revanche pas trop apprécié la façon dont il a été poussé dehors : "Partir ainsi, alors que j'ai toujours tout donné, jamais triché, je n'ai jamais dénigré les autres, au contraire, quand c'était chaud, on m'envoyait souvent en conférence de presse pour défendre mes coéquipiers et les couleurs du club. Et à la fin, être licencié, aller aux prud'hommes, ça fait très, très mal. Je ne regrette pas d'avoir défendu ainsi mon club, mais être viré par une nouvelle direction qui n'a pas le respect de tout cela, ça fait mal. J'aimerais pouvoir revenir à Marseille avec le sourire, croiser des gens au club avec lesquels j'ai une longue histoire ; mais là, elle est entachée. On peut ne plus vouloir de quelqu'un, mais dire que j'avais nui à l'image du club, ça fait mal."



Fanni évolue actuellement sous les couleurs de l'Impact Montréal.