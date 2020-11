Moscato place Thauvin dans le Top 100

Pour Vincent Moscato, Florian Thauvin (27 ans) n'est pas un très grand joueur. Il le place quand même dans le Top 100 mondial.





"Thauvin, je m'en souviendrai comme d'un bon joueur. Pas plus. Il est dans le Top 100 mondial à peu près. C'est un super joueur pour Marseille. Mais s'il était très bon, Newcastle l'aurait gardé à l'époque. Et il serait allé ensuite à Liverpool, Arsenal, Manchester United... Avec le temps, on se demande ce qui a manqué à Thauvin pour être un top player ? Il est champion du monde, mais il était plus accompagnateur qu'acteur. C'est un joueur qui compte, il a un bon niveau, car on parle des meilleurs là. Il fait une belle carrière à Marseille, il ne gagne pas beaucoup de trophées... L'OM ne gagne pas, et Thauvin ne fait pas gagner l'OM. C'est un grand joueur, mais pas un très grand. Il ne rentre jamais dans les 30 meilleurs mondiaux, il est entre 50 et 100. Mais je ne suis pas déçu de sa carrière", a estimé l'animateur au micro de RMC.



Depuis son arrivée à l'OM, Thauvin a quand même marqué 81 buts et délivré 49 passes décisives en 247 matchs. Un total impressionnant.