Duluc pense que Lyon a été victime d'un complot

Vincent Duluc considère que Lyon a été victime d'un complot, lors de l'arrêt de la Ligue 1 et du choix du mode de classement. Il a validé les propos tenus par Rudi Garcia, en conférence de presse.





"Moi, je l'ai trouvé normal en fait. Il croit ce qu'il dit. Dire qu'il aurait gagné contre Lille s'il avait su, c'est de l'ironie. Mais ce qu'il veut dire, c'est que quand l'OL a joué à Lille, il ne savait pas que c'était la dernière journée de championnat et que la place européenne de l'OL allait dépendre de ce match. À ce moment-là, Garcia avait d'autres matchs en tête, avec la Coupe de France et la Ligue des Champions. S'il avait su, il n'aurait pas joué comme ça, il aurait mis sa meilleure équipe. Le message c'est ça. Un complot anti-OL ? C'est la vérité. Certains présidents se sont liés pour décider un classement au quotient après 28 journées. Pour rappel, après la J27, la dernière journée jouée complètement, Lyon était européen... Dans les déclarations de Garcia, il y a du deuxième degré, mais il y a aussi du premier", a déclaré le journaliste très copain avec le club de Jean-Michel Aulas, au micro de la chaîne L'Equipe.



Le ridicule ne tue heureusement pas. On en oublierait presque qu'après 28 journées, Lyon comptait 16 points de retard sur l'OM, 10 sur Rennes et 9 sur Lille. Pas besoin de donner dans la science-fiction : si Duluc souhaite dénoncer des injustices, il lui suffit de jeter un oeil sur les décisions arbitrales des deux dernières décennies.