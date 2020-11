Fanni : "Donnez-leur encore un peu de temps"

Rod Fanni (39 ans) continue de suivre l'OM. Il a donné son avis sur le début de saison de l'équipe d'André Villas-Boas. Il pense que les Phocéens sont encore trop tendres.





"Même le match à Paris, je ne l'ai pas vu en entier. Mais qu'est-ce que c'était bon ! Que c'était bon ! J'ai rendu fous mes amis parisiens, qu'est-ce qu'ils ont pris ! Depuis, avec la Ligue des champions, ils cherchent à se venger, mais je fais l'autruche, je ne réponds plus. Il est vrai que c'est moins brillant. J'ai suivi une grande partie du match contre l'Olympiakos et j'ai été impressionné par Mathieu Valbuena ! Il est en forme le petit Vélo ! Waouh ! Il leur a mis la pagaille !", a-t-il confié à La Provence.





"C'est une équipe plutôt en devenir"

Il n'est pour l'instant pas totalement convaincu par les performances des Phocéens : "Sur l'OM, je suis très mitigé. Ils ont un super coach, de très bons joueurs, mais tout semble encore en construction. C'est l'impression que ça me donne. J'ai envie de dire: 'Donnez-leur encore un peu de temps'. On est arrivé en Ligue des champions sans être étoffé pour ça. La période n'aide pas, sans public pour donner un supplément d'âme aux nouveaux joueurs ; s'ils n'ont pas ça dans le ventre, c'est dur à aller chercher. Je ne sais pas si c'est très joli à dire, mais je n'ai pas l'impression que l'OM soit armé cette année pour la Ligue des champions. C'est une équipe plutôt en devenir..."



Fanni connaît particulièrement bien le contexte marseillais. Il a participé à 198 matchs sous le maillot phocéen, entre 2010 et 2017.