Kamara : "Maxime Lopez me manque"

Boubacar Kamara (20 ans) peine à se remettre du départ de Maxime Lopez (22 ans), lequel a choisi de découvrir la Serie A en s'engageant avec Sassuolo.





"Il me manque. Incroyable. C'est bizarre. Avant on arrivait, je le voyais dans le vestiaire, on restait ensemble. Et là il est plus là. C'est la vie. On savait que ça arriverait, mais pas si tard, dans la dernière journée de mercato. On ne s'était pas préparés à ça. Mais bon, tant qu'il est heureux, je suis content pour lui. On va le suivre, on va le regarder", a confié le milieu défensif dans Objectif Match.



Lopez a pour l'instant fait 2 apparitions sous la tunique du club italien. Il pourrait participer à la rencontre prévue contre Naples, ce dimanche (18h00).