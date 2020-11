SuperLigue : l'OM pas sûr d'être retenu ?

L'OM ne serait pas certain de figurer dans la prochaine SuperLigue européenne.





D'après les informations obtenues par le Mundo Deportivo, le club phocéen ne figure pas parmi les clubs retenus pour le projet de Superligue. La compétition pourrait réunir 18 clubs, dont deux clubs allemands (Bayern Munich, Borussia Dortmund), trois clubs italiens (Juventus, AC Milan, Inter), cinq clubs anglais (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ou Tottenham), un club français (le PSG), et peut-être un second (Lyon ou l'OM). Par ailleurs, de nombreux candidats se seraient manifestés, tels que l'AS Rome, Naples, l'Ajax ou Porto...



Forts des meilleures audiences françaises, on imagine que les dirigeants marseillais s'activent pour obtenir leur billet.