LdC : rien n'est perdu pour l'OM

Certains médias parisiens en font des tonnes sur la série de défaites de l'OM. Pour autant, rien n'est perdu pour les Olympiens.





Dans son édition du jour, La Provence rappelle que 10 clubs (dont l'OM) se sont qualifiés pour le tour suivant de la C1 après avoir perdu leurs deux premiers matchs de poules. Et il y a bien sûr d'autres cas de formations ayant perdu leurs six matchs de poules, comme ça a été le cas de Marseille en 2013-2014. À trop écouter Daniel Riolo and co, on en oublierait presque la composition du groupe d'alors (Borussia Dortmund, Naples, Arsenal), la justesse de l'effectif et le scénario des matchs.



Que resterait-il au football français si on enlevait les cinq finales européennes de l'OM ? C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. On ne doute pas que les hommes d'André Villas-Boas ne loupent aucun des commentaires acerbes des journalistes parisiens. Espérons qu'ils reviendront sur les terrains le couteau entre les dents.