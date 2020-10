Le centre de formation de l'OM restera ouvert durant le confinement.





Si l'ensemble des compétitions amateurs (hormis le N1, la D1 Féminine et la D1 Futsal) ont été suspendues, le centre de formation de l'OM va rester ouvert, ces prochaines semaines. Des entraînements auront lieu à la Commanderie et à l'OM Campus, pour les éléments sous contrat ou sous convention de formation (plus de 16 ans). "Bien sûr, les cours et les séances d'entraînement auront lieu dans le plus strict respect des règles sanitaires, comme c'est le cas depuis le début de la saison", a fait savoir le club à La Provence.