Un retour à l'OM ? La réponse d'Ayew

André Ayew (30 ans) s'est exprimé sur un possible retour à l'OM. Il ne l'a pour l'instant pas envisagé.





"Non, il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs. Il y avait d'autres clubs, mais pas mon club. Je pense que le club fait du bon boulot. Ils ont des joueurs expérimentés. Me concernant, ça n'était pas à l'ordre du jour", a déclaré l'international ghanéen lors d'une interview donnée à beIN Sports.



Le fils d'Abedi Pelé a disputé 212 matchs, inscrit 61 buts et délivré 13 passes décisives sous le maillot phocéen, entre 2007 et 2015.