Cicinho ne garde pas un bon souvenir de Heinze

Cicinho, qui a côtoyé Gabriel Heinze à la Roma, après qu'il ait quitté l'OM, n'a rien à dire de positif sur lui.





"À Rome, après un mois, il a dit que Totti ne devait plus être capitaine. Après avoir dit ça, il n'a joué que deux fois. À Rome, vous ne pouvez pas parler comme ça de Totti", a déclaré le Brésilien lors d'une interview donnée à SBT. Et d'ajouter : "A Rome, en tant que joueur, il n'était pas bien vu, ni par les Italiens ni par les Brésiliens. Et quelques Argentins, comme [Pablo] Osvaldo, avaient quelques réserves à son égard."



Heinze n'a pas laissé le même souvenir dans le vestiaire phocéen, où son professionnalisme a souvent été loué.