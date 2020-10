LdC : Aulas tacle l'OM

Jean-Michel Aulas a répété qu'il avait raison de vouloir que le Championnat de France aille à son terme, au printemps dernier. Et il a adressé une grosse pique à l'OM.





"Est-ce que cela me donne raison ? Plus les jours passent et plus les événements se succèdent. On se rend compte que nous nous retrouvons dans la même situation que la saison dernière quand la Ligue avait pris la décision de tout arrêter, privant le football professionnel français de 300 millions d'euros de droits TV", a lancé le Lyonnais lors d'un entretien accordé à l'AFP. Et il en a profité pour tacler l'OM : "La double peine est d'avoir été spolié (d'une qualification en Coupe d'Europe, NDLR) en étant barré au profit d'autres clubs. (...) C'est la France qui est aujourd'hui pénalisée par des performances qui sont proches du néant. Cela va influer sur le classement européen (du football français)", a-t-il poursuivi.



Le président rhodanien oublie un peu vite ses multiples volte-face et le nombre de points qui séparaient Lyon de la Ligue des Champions, au moment de l'arrêt du championnat. Il a apparemment aussi omis les résultats obtenus par Lyon contre l'OM, ces derniers mois. Il fanfaronne enfin, quand bien même son club n'ait jamais joué la moindre finale européenne. On espère bien sûr que le vestiaire olympien ne manque pas une miette de toutes les critiques dont il est l'objet.