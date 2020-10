Maradona à l'OM, Roustan en rêvait

Didier Roustan pense que l'aventure se serait extrêmement bien déroulée pour Diego Armando Maradona, à l'OM.





"Ça s'est joué à peu de choses pour qu'il aille à l'OM. Je pense que, comme Marseille est un petit Naples, il aurait été comme un poisson dans l'eau. Il aurait réussi de grandes choses et le public aurait été émerveillé. Il y aurait eu une osmose formidable entre la ville de Marseille et lui. La même à un degré moindre de Naples parce que c'est plus démesuré. C'est la même fratrie, même lignée, ça aurait marché évidemment", a estimé le journaliste lors d'une interview accordée à Ultimo Diez.



El Pibe de Oro a été évoqué à l'OM à deux reprises. En 1989, puis en 1992.