Ayew prend la défense de Villas-Boas

André Ayew (30 ans) considère que les critiques contre l'OM et André Villas-Boas sont injustes.





"Je suis l'OM de très près. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont au club. Je pense qu'il faut être logique et ne pas se mentir : c'est une bonne équipe qui a fait une bonne saison dernière. Cette année, ils ont quand même perdu des joueurs comme Bouna Sarr. Cette année, c'est la Ligue des Champions, ça fait un moment que le club n'avait pas disputé cette compétition. Il y a de bons joueurs, mais pour cette compétition il en faut plus. Quand je vois les moyens qui ont été donnés à AVB, je trouve qu'il fait un travail formidable et il doit continuer à bosser. Pour moi, les critiques ne sont pas justifiées", a lancé l'ancien milieu de terrain phocéen au micro de beIN Sports.



Ayew évolue pour l'instant en Championship, sous le maillot de Swansea. Il a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive en 8 apparitions, cette saison.