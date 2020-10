Garcia pense que Lyon se serait qualifié pour la C1, sans la Covid-19

Rudi Garcia pense que Lyon et Lille se seraient qualifiés pour la Ligue des Champions, si le championnat ne s'était pas arrêté, en 2019-2020.





"Ça fait deux saisons que le LOSC est performant. J'en suis heureux parce que c'est un club que je garde dans mon coeur bien évidemment après le doublé de 2011. On va d'ailleurs fêter les 10 ans avec les joueurs et le staff de l'époque. C'est une équipe qui a des résultats. Je pense même qu'ils auraient été en Champions League si le championnat ne s'était pas arrêté. Avec nous", a déclaré le coach rhodanien en conférence de presse.



Pour rappel, Lyon et Lille pointaient respectivement à 16 points et 7 points de l'OM, au moment de l'arrêt de la compétition. Mieux vaut en sourire...