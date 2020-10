LdC : déjà 23 ME dans les caisses de l'OM ?

L'OM aurait déjà assuré 23 millions d'euros de revenus liés à la participation à la Ligue des Champions.





Sevré de C1 depuis plusieurs saisons, l'OM entend bien s'appuyer sur ses recettes importantes pour se reconstruire. Selon les calculs de Sportune, le club phocéen a déjà assuré 23 millions d'euros de revenus liés aux primes de la compétition. Il n'a bien sûr pas engrangé de revenus sur ses résultats (deux défaites...). Il devrait en revanche percevoir au moins 15,25 millions d'euros en tant que prime commune aux 32 qualifiés pour la phase de poules (montant 2019-2020), et 7,756 millions d'euros de prime de "classement au coefficient".



Le PSG en serait quant à lui à 46,76 millions d'euros, favorisé par son "classement au coefficient" (7e en Europe). Car en Ligue des Champions, tout est fait pour creuser le fossé entre les "gros" (ceux qui ont pris le bon wagon) et les plus modestes.