Bouhafsi : "Lyon a des joueurs plus intelligents"

Mohamed Bouhafsi a tenté d'expliquer pourquoi l'OM n'était pas parvenu à rééditer l'exploit des Lyonnais face à Manchester City, mardi.





"On a peut-être trop banalisé la prestation lyonnaise. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que le Manchester City qui a évolué face à Lyon était un petit peu moins fort que celui de mardi au vu des qualités individuelles parce que la tactique était toute nouvelle, ils n'avaient jamais joué comme ça lors du match face à Lyon. Mais il faut dire qu'il y a une différence de niveau et de talent entre l'OL et l'OM", a estimé le journaliste sur RMC Sport.





"NR7 se prenait pour CR7"

Et de préciser : "Lyon est plus fort individuellement et intrinsèquement que l'OM, Lyon a des joueurs qui sont plus intelligents. On parlait de Karl Toko-Ekambi qui a fait un super match contre Manchester City parce qu'il joue tout sur la vitesse, mais Radonjic, cours ! Je voyais plein de fois Villas-Boas lui dire : “mais cours, va vers l'avant !” Mais non, lui, “NR7” se prenait pour CR7, il se prenait pour Cristiano Ronaldo à attendre le ballon et à essayer de crocheter"



Les critiques sont décidément très nombreuses sur la formation coachée par André Villas-Boas, cette semaine. On oublie peut-être un peu vite que la reprise de la Premier League avait déséquilibré le rapport de force entre Citizens et Lyonnais. Et cette donnée explique peut-être également le parcours du PSG.



Ces attaques contre l'OM ne sont pas sans rappeler celles de l'année passée, après la défaite à Paris. Espérons la même réaction des joueurs.