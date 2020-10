Houara-d'Hommeaux : "Les propos de Villas-Boas sont lunaires"

Jessica Houara-d'Hommeaux ne croit pas que la situation de Rennes soit comparable à celle de l'OM.





"Ce ne sont pas les mêmes limites. Le match de Marseille, c'est catastrophique dans l'état d'esprit, dans l'ambition et dans beaucoup de choses, a estimé la consultante au micro de Canal+. On ne peut pas comparer l'envie et les intentions de jeu qui ont été totalement différentes. Manchester City a joué au petit trot et a réussi à gagner 3-0. J'ai trouvé les déclarations d'après-match de Villas-Boas assez lunaires quand il dit que ses joueurs ont été exceptionnels... C'est compliqué. Et ce n'est pas ironique. J'espère surtout que c'est un discours face aux journalistes et qu'il ne dit pas la même chose dans son vestiaire."



Très (trop ?) critiqués, les Phocéens devront se relancer face à Porto, mardi prochain. Espérons un autre état d'esprit et... une autre tactique.