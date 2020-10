De Bruyne : "Nous avons marqué les buts au bon moment"

Kevin De Bruyne a donné son analyse du match OM-Manchester City (0-3). Il pense que les Citizens ont été récompensés pour leur patience.





"Nous avons essayé de jouer de la façon dont nous jouons toujours. Je sais que c'est très difficile, car, évidemment, toutes les équipes s'adaptent à nous ces derniers temps. Elles jouent cinq à l'arrière et quatre au milieu de terrain. Donc ce n'est pas facile. Il faut faire preuve de patience, mais je pense que nous avons très bien fait et nous avons marqué les buts au bon moment, c'était vraiment important", a estimé le Belge face à la presse.





"Maintenant nous pouvons passer au prochain match"

Et de poursuivre : "Venir ici et jouer un bon match, marquer trois buts et garder le but inviolé est très important et je pense que nous savions que si nous gagnions aujourd'hui, nous aurions six points et c'est un bon pas pour nous d'avancer. Maintenant nous pouvons passer au prochain match."



Manchester City a pris une belle option sur la qualification. L'OM devra quant à lui réaliser un miracle pour obtenir son billet.