Duluc : "Il y a cet enchaînement des 11 défaites..."

Deux défaites pour commencer la phase de groupes de la Ligue des Champions, Vincent Duluc n'en demandait pas tant.





"C'est compliqué parce que j'étais au Vélodrome et j'ai rarement senti une impuissance aussi considérable. C'est compliqué parce que dans le foot, on a tendance à dire qu'il n'y pas de honte et qu'il y a juste des équipes qui gagnent et des équipes qui perdent... Mais malgré tout, il y a cet enchaînement des 11 défaites de suite en Ligue des champions...", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Certains n'attendaient que ça pour enfoncer l'OM. Qu'on soit déçu ou non par le contenu et le résultat, une lourde défaite face à l'un des clubs les plus riches du monde est-elle surprenante ? Certains éléments ont dans tous les cas besoin d'engranger de l'expérience.