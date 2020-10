Cheyrou : "Le contenu est moyen et il m'inquiète un peu"

Benoît Cheyrou a livré son analyse du match durement perdu par les Olympiens, à domicile, face à Manchester City (0-3).





"Dès qu'on laisse des espaces à City, on se fait punir. Les équipes qui s'en sont le mieux sorties ont évolué avec un bloc bas. C'était la meilleure option, et l'OM a bien défendu en première période. Les deux occasions de City sont le fruit d'erreurs marseillaises, a rappelé l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de La Provence. Pour l'OM, c'était compliqué dans la relance, difficile de trouver un appui devant ou un joueur lancé. Il fallait un exploit pour se créer une occasion. L'équipe a joué un peu plus haut après la pause, avec des séquences plus intéressantes. Et Sterling et Foden sont partis dans le dos de la défense. Il ne faut pas juger le début de saison de l'OM sur ce match-là."





"Contre Lorient, la production n'était pas suffisante"

Et de poursuivre : "Le contenu est moyen et il m'inquiète un peu. L'animation offensive passe beaucoup par les côtés avec Payet, quand il joue, ou Thauvin. Il faut aussi un Benedetto qui retrouve la confiance. Contre Lorient, la production n'était pas suffisante et l'OM s'en sort sur une grosse erreur de Paul Nardi. L'équipe optimise beaucoup. J'ai commenté le match à Brest. Les Bretons étaient au-dessus dans l'animation, l'OM a défendu assez bas. L'équipe a livré un match référence à Paris dans l'état d'esprit, mais j'attends mieux dans le contenu."



On attend évidemment une réaction de cet OM. Les Phocéens disposeront de repos, ce weekend, la rencontre OM-Lens ayant été reportée.