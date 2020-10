Ménès : "Marseille n'a pas existé"

Pierre Ménès a pointé les lacunes de l'OM, après le match perdu contre Manchester City (0-3). Il a notamment taclé André Villas-Boas.





"Il n'y a donc pas eu de surprise hier soir, au Vélodrome. Marseille n'a pas existé et Manchester City l'a emporté largement. Voilà pour la lecture brute du résultat. Mais ce qui est consternant après cette petite raclée, c'est l'attitude des Olympiens pendant le match. Alors on sait que cette équipe n'a pas les moyens, mais surtout pas la volonté de jouer. Mais la compo d'équipe concoctée par Villas-Boas disait clairement : "On joue le 0-0 et on espère un but alleluia". Ce qui n'est évidemment jamais arrivé", a posté le journaliste sur son blog.





"Je ne sais pas à quoi joue le technicien portugais"

Et de poursuivre sur AVB : "Je ne sais pas à quoi joue le technicien portugais, je ne sais s'il veut lui aussi démontrer par l'absurde que son équipe est nulle... En tout cas cela fait une défaite de plus pour le foot français. Ce n'est pas la plus surprenante vu nos résultats de la première journée. Mais elle démontre qu'en étant déjà en difficulté sur les étapes de plat, en général ça ne s'arrange pas quand arrivent les étapes de montagne..."



Il faudra davantage de temps à ces joueurs pour s'adapter à la Ligue des Champions. Cela ne veut pour autant pas dire qu'ils soient nuls. La saison est encore longue et certaines critiques de fonds paraissent assez prématurées.