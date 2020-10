Sterling chambre les Marseillais

Raheem Sterling (25 ans) s'est permis un petit chambrage de l'OM, après la victoire obtenue par son équipe (3-0). Il l'a ensuite adouci en parlant du stade.





"Sorry ma gatée", a posté l'international anglais en faisant référence au titre "Bande organisée". Il a ensuite évoqué Marseille et le stade Orange Vélodrome. "Sur une note plus sérieuse : ravi d'avoir aidé l'équipe à remporter la victoire ce soir et heureux de revenir jouer dans ce stade incroyable, il manque les supporters ! À très bientôt Marseille", a-t-il ajouté.



L'OM se déplacera à Manchester City le 9 décembre prochain, en vue du match retour.





On a more serious note: delighted helping the team with the victory tonight & happy to come back playing in this incredible stadium, missing the fans tho !! See you soon again Marseille 🙏🏾 #respect pic.twitter.com/buHnXLlsM0