Durand : "Cela me paraît plutôt logique"

Jean-Philippe Durand s'est exprimé sur la lourde défaite concédée par l'OM face à Manchester City (0-3).





"Cela me paraît plutôt logique. Certes, City n'a pas vraiment forcé et est capable de faire encore bien plus sur le plan offensif. Mais l'OM, lui, a été tellement inoffensif que ce résultat est mérité. On n'a jamais vraiment senti les Phocéens en capacité de créer du danger et de marquer, malgré quelques tentatives lointaines. Il y avait un niveau d'écart en faveur des Citizens sur la maîtrise technique et la qualité collective, mais aussi sur la puissance athlétique des défenseurs", a déclaré l'ancien milieu de terrain olympien dans les colonnes de L'Équipe.





"Les Marseillais vont se battre pour la 3e place"

Il ne pense pas que l'OM puisse prétendre aux huitièmes de finale : "Je n'y crois pas trop. Les Marseillais vont se battre avec l'Olympiakos pour la troisième place et la Ligue Europa, mais pour la Ligue des champions, la marche me paraît trop haute. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas trop la marge de progression de cette équipe. Bien sûr, Payet et Benedetto peuvent retrouver un niveau supérieur. Mais ce niveau-là exige davantage."



L'OM ne devrait-il pas davantage s'appuyer sur ses anciens pour transmettre l'état d'esprit qui a fait sa force ?