Guardiola : "On n'a pas trop souffert non plus"

Pep Guardiola a analysé la victoire obtenue par ses troupes face à l'OM (3-0).





"Si on était trop fort pour l'OM ? Je ne sais pas. On a fait un bon match, ils jouaient à cinq derrière et on s'est bien adapté. On a réussi à avoir trois corners en cinq minutes, on a joué comme on voulait jouer, ce n'est pas facile contre un 5-3-2 mais on a fait une très bonne performance, on s'est créé assez d'occasions pour gagner", a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse.





"On a été tranquille"

Il a admis que son équipe avait souffert au retour des vestiaires, mais pas bien longtemps : "Ils ont été bien pendant dix, quinze minutes en deuxième période, mais on n'a pas trop souffert non plus. Nous ne nous attendions pas à une défense à cinq parce que l'OM ne joue pas comme ça d'habitude, mais si Marseille a été si défensif, c'est parce que nous avons bien joué." Et de conclure : "C'était une très bonne performance, la Ligue des champions c'est toujours difficile, l'OM est bien en Ligue 1 cette saison, on a été patient contre une équipe qui a joué bas, on a été tranquille et on a bien contrôlé leurs contre-attaques."



L'OM n'a vraiment pas brillé, mardi soir. Espérons une remise en question des joueurs et du staff.