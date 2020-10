Larqué : "Cette base de départ à cinq m'étonne"

Jean-Michel Larqué estime que Dimitri Payet (33 ans) n'a pas le niveau athlétique pour jouer, cet automne. Il n'a en revanche pas compris la tactique prônée par André Villas-Boas, face aux Citizens.





"Payet remplaçant, un problème dans les grands matchs ? Il n'a jamais fait de très mauvais matchs. Mais il n'a pas fait de très grands matchs non plus. Il a été moyen bon, alors qu'il était dans une condition physique autre que celle qu'il présente aujourd'hui. Là, même avec la meilleure volonté du monde, il ne peut pas jouer... Il est en surpoids", a estimé le consultant au micro de RMC. Il ne comprend pas la défense à cinq : "Cette base de départ à cinq m'étonne. Car Man City a de gros problèmes avec ses attaquants axiaux. Pourquoi mettre une défense à trois contre un seul avant-centre ?"



On peut effectivement penser que Payet n'a pas fait une entrée fracassante, face aux Mancuniens. On attend davantage d'un élément cadre de l'équipe marseillaise.