Moatti : "Je reste partisan de Benedetto"

Etienne Moatti pense qu'André Villas-Boas aurait dû titulariser Dario Benedetto (30 ans) face à Manchester City. Il croit encore en l'Argentin.





"Villas-Boas a-t-il raison de se passer de Benedetto ? Non ! Je reste partisan de Benedetto. Car dans l'effectif de Marseille, je ne vois pas qui peut prendre cette place de numéro neuf. Derrière Benedetto, il n'y a pas d'avant-centre. Donc à partir de ce moment-là... Germain ? Tout seul devant dans un 4-3-3, il n'a jamais prouvé des choses. Le petit Aké est un peu frais, un peu jeune. Marseille a quand même mis de l'argent sur Benedetto, il a montré des choses la saison passée. Moi, j'insisterais un petit peu, malgré sa période difficile. Et si l'OM en est à attendre le retour de Mitroglou, ce serait effrayant...", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Benedetto en est à 9 apparitions, cette saison, sans le moindre but. On espère qu'André Villas-Boas trouvera rapidement une formule lui permettant de retrouver son efficacité.