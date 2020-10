Villas-Boas : "Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola"

André Villas-Boas a livré son analyse du match perdu par l'OM face à Manchester City (0-3). Il s'est voulu ironique sur sa tactique.





"On a eu un peu de malchance quand même. En première période, on a manqué de sérénité, on a eu du mal à sortir de la pression de City. Rongier n'a pas eu de chance, il a voulu bien sortir avec le ballon et on prend ce but, a déclaré l'entraîneur portugais face à la presse. On a commencé à maîtriser un peu mieux en deuxième période, on a eu plus de confiance, mais le deuxième but nous a tués. Il y avait aussi la fatigue, parce qu'on a beaucoup défendu, et on prend le troisième but. La défaite est lourde. On a été correct, mais on a eu de la malchance de prendre ce deuxième but à ce moment-là."





"On a choisi ce système pour contrôler la largeur"

"Les équipes jouent à cinq contre City, parce que City maîtrise le jeu et la largeur et à cinq tu maîtrises mieux la largeur. On a choisi ce système pour contrôler la largeur, mais on a perdu ce ballon facile, ils ont eu un pressing agressif. On savait comment sont les matches contre City. C'est une équipe qui maîtrise le ballon, tu as deux ou trois occasions. C'est toujours comme ça", a-t-il poursuivi, avant de conclure avec ironie : "Quand j'ai tenté quelque chose de différent contre une équipe de ce niveau (le PSG), on a pris 4-0 et vous m'avez massacré. Il ne faut pas abuser, City est City, ils ont dépensé un milliard, ils jouent bien, leur coach est un phénomène qui joue la possession, toujours. Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola ici, malheureusement vous avez AVB avec cette tactique."



Il considère que les face-à-face contre Porto seront décisifs pour les chances de qualification : "On est à zéro point, donc la double journée contre Porto devient déterminante. Le mieux, ce serait que City gagne ses deux matches contre Olympiakos. Nos deux matches contre Porto deviennent fondamentaux."



L'OM jouera son premier match face à Porto le 3 novembre (21h00).