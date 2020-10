Thauvin : "Une défaite difficile à encaisser"

Florian Thauvin (27 ans) a livré son analyse du match perdu par l'OM face à Manchester City (0-3).





"Une défaite difficile à encaisser. On savait qu'ils allaient avoir la maîtrise du ballon. On avait décidé de jouer avec un bloc bas, essayer de les prendre en contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait. C'est un autre niveau, il faut être honnête. On doit apprendre de ces matchs, progresser. Mais c'est vrai que c'est une défaite difficile à encaisser, car on en prend trois", a pesté le milieu offensif au micro de Téléfoot.





"C'est difficile, on le savait"

Et de poursuivre, amer : "La seconde période est meilleure. On arrive à se créer plus de situations. Lorsqu'on est parti en contre-attaque, on a réussi à être plus dans leur camp. Mais on n'a pas réussi à concrétiser nos actions. (...) Pour être honnête, quand vous passez tout le match à 30 mètres de votre but et qu'il en reste 70 à parcourir pour mettre un but, c'est difficile, on le savait."



Les Olympiens ont été particulièrement décevants, ce mercredi. Ils ont notamment paru manquer d'agressivité, comme cela avait été le cas en Grèce. À quoi bon se qualifier si c'est pour ne pas jouer à fond ?