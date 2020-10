OM-Lens : le club nordiste annonce 18 cas positifs (Officiel)

Le RC Lens a annoncé avoir repéré 18 cas positifs au coronavirus, 11 joueurs et 7 membres de son staff. La tenue du match OM-Lens est plus que jamais incertaine.





"Les nouveaux tests réalisés ce lundi ont révélé 18 cas positifs - 11 joueurs et 7 membres de son staff. Concernant les joueurs testés positifs, le Racing Club de Lens met en application les préconisations de la FFF après avis médical. Les joueurs ne présentant pas de symptôme peuvent pratiquer un entretien physique individuel de manière isolée ; ceux présentant des symptômes restent confinés et au repos total. Ces informations et résultats sont régulièrement portés à la connaissance de la LFP qui statuera dans les prochains jours sur la tenue du match Marseille - Lens. Le Racing Club de Lens a décidé de ne pas dévoiler l'identité des personnes concernées et souhaite à l'ensemble de ses collaborateurs touchés par le virus un prompt rétablissement", a publié le club nordiste sur son site internet.



Les Olympiens pourraient bien bénéficier d'un peu de repos, le weekend prochain.