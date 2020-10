Mahrez supportait l'OM plus jeune

L'Algérien de Manchester City a évoqué son affection pour l'OM, qu'il affronte ce soir en Ligue des Champions.





Riyad Mahrez, qui devrait être titulaire ce soir, à 21h, était présent en conférence de presse : "J'ai toujours dit que quand j'étais jeune, je supportais Marseille, par rapport à mon père. Mais non, je vais juste jouer mon match. Je joue avec Manchester City et je vais tout faire pour gagner demain (ce mardi). Le parcours de l'OM en Ligue des Champions ? Pour vous dire la vérité, je n'ai pas bien regardé Marseille, donc ça va être compliqué de donner une opinion. Mais perdre la première journée, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au niveau. Ca fait partie du processus. D'accord, ils ont perdu le premier match, mais ils vont essayer d'avancer et de grapiller des points pour faire le meilleur parcours possible. C'est comme nous, nous allons faire de notre mieux pour passer les poules et aller le plus loin possible."



Espérons que le meilleur de Manchester City et Riyad Mahrez ne coïncide pas avec une victoire anglaise au Stade Vélodrome, ce soir.