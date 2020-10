Guardiola se remémore l'OM de 93

Le coach espagnol de Manchester City était présent en conférence de presse, hier.





Avant OM-Manchester City, deuxième match de la phase de poules de la Ligue des Champions, Pep Guardiola a été interrogé sur ses souvenirs de l'OM à l'époque où il était joueur, dans les années 90 : "Je me souviens de (Basile) Boli qui avait marqué le but de la finale (en 1993), de (Didier) Deschamps, du président, aussi, (Bernard) Tapie. Et oui, c'est la première fois que je viens à Marseille, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Je suis toujours content de venir en France."



Espérons que Pep Guardiola en reparte avec un résultat négatif pour son équipe.