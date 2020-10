Villas-Boas : "Payet peut faire mieux"

L'entraîneur de l'OM a évoqué en conférence de presse la méforme de son numéro 10, ainsi que Dario Benedetto.





"Avec Dim (Payet), on avait un joueur clé la saison dernière. Il se trouve dans un moment où il peut faire mieux. Ca ne dépend pas que de lui mais aussi de l'équipe. On n'a pas bien démarré la saison dernière. Je pense que ça peut être le cas (cette saison) pour Payet et d'autres joueurs. On va lui donner du temps pour retrouver la confiance. Je pense qu'il peut marquer cette saison comme il l'a fait la saison dernière."



André Villas-Boas a révélé que le milieu offensif se sentait "prêt" à jouer contre Manchester City. Idem pour Dario Benedetto : "Je le remercie pour ses paroles dans Téléfoot (l'Argentin disait qu'André Villas-Boas était le coach le plus important de sa carrière, ndlr). Il a besoin que je lui donne confiance. C'est à moi de l'aider à marquer son premier but."