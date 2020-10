Guardiola : "Villas-Boas fait du bon travail"

Avant OM-Manchester City, Pep Guardiola a évoqué son homologue portugais en conférence de presse.





"Je le suivais quand il était à Porto, où il a fait un super travail. Il était venu me voir à Barcelone, on avait discuté un peu. On ne s'est pas beaucoup vu, mais on a une bonne relation. Et il fait du bon travail dans plusieurs pays, et ici aussi. Les résultats parlent pour lui. Après, la façon dont les équipes jouent dépend beaucoup des joueurs dont disposent les entraîneurs."



Ce soir, selon RMC, la formation d'André Villas-Boas pourrait jouer en 5-3-2.