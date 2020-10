Courbis ironise sur Payet

Roland Courbis s'est entretenu avec La Provence au sujet du numéro 10 de l'OM.





"Je lui dis bravo ! Ca nous a été présenté comme un exploit de la direction (la prolongation de contrat de Payet jusqu'en 2024, avec une baisse de salaire du joueur, ndlr). Je trouve plutôt que c'est un exploit de Dimitri... Dans la période actuelle, arriver à un certain montant de salaire à cet âge-là, ce n'est pas facile. Je le félicite."



Alors qu'il émargeait à 500 000 euros par mois jusqu'en 2022, Dimitri Payet a prolongé de deux ans en baissant son salaire de moitié environ. Cette saison, le Réunionnais de 33 ans a marqué un but (lors du nul contre Lyon) et délivré une passe décisive (lors de la victoire contre le PSG) en six rencontres.