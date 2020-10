Guardiola : "Nous devons contrôler le match"

Le coach de Manchester City, Pep Guardiola, a décrit l'OM en conférence de presse, hier.





"C'est l'une des équipes historiques en France. Elle profite de la qualité de (Dimitri) Payet et (Florian) Thauvin, et de l'expérience de (Dario) Benedetto qui vient de Boca Juniors. C'est un bon attaquant, un bon buteur qui bouge beaucoup. Ils ont un milieu de terrain très physique avec de la qualité. Ils sont bien organisés et défendent bien l'espace. Nous devons trouver un moyen de contrôler le jeu. Il ne faudra pas trop concéder de coups de pied arrêtés. Ils sont forts car ils ont l'un des meilleurs tireurs d'Europe (Dimitri Payet). Nous devons contrôler le match et les punir quand nous aurons l'occasion."



Le coup d'envoi entre l'OM et Manchester City aura lieu ce soir, à 21h.